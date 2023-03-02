Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store
Приложение банка «Тинькофф» было удалено из App Store. На данный момент недоступны все приложения организации, включая «Тинькофф для бизнеса», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф Инвестиции».
В Google Play все приложения банка по-прежнему доступны.
В банке подтвердили эту информацию, в официальном Telegram-канале появилась информация о том, что уже скачанные приложения будут работать как обычно.
«Тинькофф» попал под десятый пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля. Под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк.
При этом в банке уже сообщили, что продолжат работу в привычном режиме. В «Тинькофф Инвестиции» заявили о переводе активов в другую компанию. В «Альфа-банке» утверждают, что заметных изменений в работе не будет. В «Росбанке» говорят, что ограничительные меры со стороны Вашингтона и Брюсселя, не окажут существенного влияния на работу.
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