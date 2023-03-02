Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store

Приложение банка «Тинькофф» было удалено из App Store. На данный момент недоступны все приложения организации, включая «Тинькофф для бизнеса», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф Инвестиции».

В Google Play все приложения банка по-прежнему доступны.

В банке подтвердили эту информацию, в официальном Telegram-канале появилась информация о том, что уже скачанные приложения будут работать как обычно.