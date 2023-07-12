«Тинькофф банк» повысил комиссии за внесение валюты в банкоматах

Точный размер комиссии будет известен при внесении денежных средств. Максимально она может достигать 10%.

При внесении валюты через банкоматы банков-партнеров с использованием карты платежной системы «Мир» комиссия составит 2%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что на создание конкурента платежной системы «Мир» уйдет два года. По его словам, реализация технических моментов не вызовет трудностей, передает «Радиоточка НСН».

