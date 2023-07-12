«Тинькофф банк» повысил комиссии за внесение валюты в банкоматах
«Тинькофф банк» поднял комиссию для тех, кто вносит на свой счет доллары и евро через банкомат. Об этом говорится в материалах на сайте финансовой организации.
Точный размер комиссии будет известен при внесении денежных средств. Максимально она может достигать 10%.
При внесении валюты через банкоматы банков-партнеров с использованием карты платежной системы «Мир» комиссия составит 2%.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что на создание конкурента платежной системы «Мир» уйдет два года. По его словам, реализация технических моментов не вызовет трудностей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru