«Тинькофф банк» повысил комиссии за внесение валюты в банкоматах

«Тинькофф банк» поднял комиссию для тех, кто вносит на свой счет доллары и евро через банкомат. Об этом говорится в материалах на сайте финансовой организации.

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Точный размер комиссии будет известен при внесении денежных средств. Максимально она может достигать 10%.

При внесении валюты через банкоматы банков-партнеров с использованием карты платежной системы «Мир» комиссия составит 2%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что на создание конкурента платежной системы «Мир» уйдет два года. По его словам, реализация технических моментов не вызовет трудностей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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