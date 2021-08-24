Губерниев назвал потерей уход комментатора Арустамяна с «Матч ТВ»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что уход Нобеля Арустамяна с телеканала "Матч ТВ" станет серьезной потерей для медиа. Об этом Губерниев написал в своем Telegram-канале.
"Потеря серьезная! Он блестящий комментатор!", - отметил Губерниев. Он назвал Арустамяна профессионалом, а также пожелал ему удачи в дальнейшей работе.
В свою очередь Арустамян объяснил этот шаг "разногласиями с руководством". По имеющимся сведениям, причиной стало интервью с полузащитником ФК "Ростов" Павлом Мамаевым. В нем футболист поведал о судебных тяжбах с экс-супругой.
В свою очередь генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки подчеркнула, что Арустамян уволился из-за того, что свои интересы поставил выше интересов канала. Она отметила, что журналист "копался в грязном белье" вместо того, чтобы провести со спортсменом профессиональный разговор.
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