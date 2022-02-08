Автор концепции «Дома-2» Петренко уйдет с поста гендиректора ТНТ

Автор концепции телешоу «Дом-2» Роман Петренко уйдет с поста гендиректора телеканала ТНТ. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

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По данным газеты, руководить каналом станет заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки, отвечающая за развлекательное направление организации. Отмечается, что Петренко останется в холдинге «Газпром-Медиа» и займет должность советника гендиректора.

Как пишет издание, возможной причиной ухода Петренко могло стать сокращение его роли в руководстве телеканала за последние месяцы.

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ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
ТЕГИ:Телеканалы
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