Тимур Иванов заявил, что более не является заместителем министра обороны

В Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему срока ареста, он пояснил, что был трудоустроен до задержания.

«До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — сказал Иванов.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

