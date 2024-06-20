Тимур Иванов заявил, что более не является заместителем министра обороны
Находящийся под арестом по обвинению во взятке Тимур Иванов заявил, что более не является заместителем министра обороны. Об этом сообщает ТАСС.
В Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему срока ареста, он пояснил, что был трудоустроен до задержания.
«До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — сказал Иванов.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru