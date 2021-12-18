Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

Уточняется, что у Батрудинова ухудшилось самочувствие еще 9 декабря – он жаловался на кашель и слабость. Недомогание усугубилось, и комика было решено госпитализировать.

По данным компьютерной томографии, у Батрудинова поражены легкие на 25-50%. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов сделали фото в роли «отравителей» Скрипалей после того, как фотография подозреваемых в в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова стала мемом.



