Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом
Российский артист Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве. Комику диагностировали коронавирус, сообщает Тelegram-канал Mash.
Уточняется, что у Батрудинова ухудшилось самочувствие еще 9 декабря – он жаловался на кашель и слабость. Недомогание усугубилось, и комика было решено госпитализировать.
По данным компьютерной томографии, у Батрудинова поражены легкие на 25-50%. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов сделали фото в роли «отравителей» Скрипалей после того, как фотография подозреваемых в в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова стала мемом.
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