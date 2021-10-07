Time разместил на обложке Цукерберга с вопросом «Удалить Facebook?»

Facebook стал объектом пристального внимания мировых СМИ после того как 4 октября в компании произошел глобальный сбой. Сама соцсеть, а также принадлежащие Facebook Instagram и WhatsApp стали недоступны для пользователей на более чем 6 часов.

Ранее основатель Telegram заявил о том, что за день сбоя Facebook к мессенджеру присоединились 70 млн человек.







