Time разместил на обложке Цукерберга с вопросом «Удалить Facebook?»
Американское издание Time разместило на обложке фото бизнесмена Марка Цукерберга, закрыв часть его лица окошком с вопросом об удалении основанной им соцсети Facebook.
В окошке предлагается два варианта «отменить» и «удалить».
TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://t.co/qFgXOZgawa pic.twitter.com/fsc8QLIEkF— TIME (@TIME) October 7, 2021
Facebook стал объектом пристального внимания мировых СМИ после того как 4 октября в компании произошел глобальный сбой. Сама соцсеть, а также принадлежащие Facebook Instagram и WhatsApp стали недоступны для пользователей на более чем 6 часов.
Ранее основатель Telegram заявил о том, что за день сбоя Facebook к мессенджеру присоединились 70 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru