Time не включил Путина в рейтинг ста самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. В рейтинге издания выделено несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».
Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие. Между тем, Владимира Путина в этом году в списке не оказалось, несмотря на то, что резидент России неоднократно в нем появлялся, подчеркивает Газета.ру.
В числе «Титанов», в частности, оказались гендиректор Google Сундара Пичаии и ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. В категорию «Новаторы», среди прочих, попали певица Megan Thee Stallion и астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук. Среди «Кумиров» — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис.
Между тем, в феврале журнал Time поместил на обложку портрет председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске. На ней также прописаны главы материалы номера – «Испытание Китая», «Предотвращение следующей вспышки» и «Экономическая угроза».
«Вспышка коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о веке Китая», - так выгладит надпись, которой журнал сопроводил анонс. Его новый выпуск поступил в продажу 17 февраля.
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