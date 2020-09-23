Time не включил Путина в рейтинг ста самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. В рейтинге издания выделено несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».

Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие. Между тем, Владимира Путина в этом году в списке не оказалось, несмотря на то, что резидент России неоднократно в нем появлялся, подчеркивает Газета.ру.

В числе «Титанов», в частности, оказались гендиректор Google Сундара Пичаии и ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. В категорию «Новаторы», среди прочих, попали певица Megan Thee Stallion и астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук. Среди «Кумиров» — основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис.