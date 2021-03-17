Тиме Белорусских грозит до 5 лет лишения свободы

Уголовное дело в отношении рэпера Тимы Белорусских передано в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Белоруссии.

Расследование квалифицировало действия музыканта по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ без цели сбыта. Следствие завершилось 16 марта, сейчас артист отпущен под залог сумма, которого не разглашается.

Ранее певца задержали с двумя килограммами гашиша.

