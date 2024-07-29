Тимати призвал прекратить рейдерский захват компании Wildberries
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) в своих соцсетях призвал третьих лиц прекратить лезть в семью Владислава и Татьяны Бакальчуков и пытаться «отжать бизнес» Wildberries.
Он отметил, что в сложившейся ситуации полностью поддерживает главу семейства. Также он рекомендовал участвующим в «рейдерском захвате» лицам одуматься.
«Я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно», - написал музыкант.
Ранее Роман Бакальчук заявил главе Чечни Рамзану Кадырову, что активы компании Wildberries с начала июля 2024 года путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor, пишет RT.
Татьяна Бакальчук, в свою очередь, указала, что происходящее с Wildberries не является рейдерским захватом. Она указала, что разводится с мужем, который «лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru