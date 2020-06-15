Тимати назвал Собчак «животным» из-за шутки об изнасиловании Стаса Костюшко

Рэпер Тимати в резкой форме раскритиковал телеведущую и экс-кандидата в президенты России Ксению Собчак, которая пошутила над изнасилованием экс-солиста «Чая вдвоем» Стаса Костюшко, сообщает «Свободная пресса». Ранее музыкант признался, что подвергся сексуальному насилию в детстве.

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Тимати заявил, что однажды промолчал на церемонии вручения одной из премий, считая, что Собчак - «девочка».

«Но потом понял, ты не девочка, ты — животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем», - написал рэпер в своем Instagram.

Ранее Собчак на своем YouTube-канале задалась вопросом «Что нас ждет дальше?». «Начнут наркотики подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» - спросила телеведущая, пишет «Газета.ру».

Отметим, что Собчак ранее сама резко высказалась в адрес Тимати после использования в клипе рэпера интимного видео с участием телеведущей. Собчак заявила, что это видео было постановочным. «Ох, совсем парень рехнулся», - цитирует телеведущую РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Шоу-бизнесСобчак
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