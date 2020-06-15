Тимати назвал Собчак «животным» из-за шутки об изнасиловании Стаса Костюшко

Тимати заявил, что однажды промолчал на церемонии вручения одной из премий, считая, что Собчак - «девочка».



«Но потом понял, ты не девочка, ты — животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем», - написал рэпер в своем Instagram.



Ранее Собчак на своем YouTube-канале задалась вопросом «Что нас ждет дальше?». «Начнут наркотики подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» - спросила телеведущая, пишет «Газета.ру».



Отметим, что Собчак ранее сама резко высказалась в адрес Тимати после использования в клипе рэпера интимного видео с участием телеведущей. Собчак заявила, что это видео было постановочным. «Ох, совсем парень рехнулся», - цитирует телеведущую РИА ФАН.

