Тимати назвал Собчак «животным» из-за шутки об изнасиловании Стаса Костюшко
Рэпер Тимати в резкой форме раскритиковал телеведущую и экс-кандидата в президенты России Ксению Собчак, которая пошутила над изнасилованием экс-солиста «Чая вдвоем» Стаса Костюшко, сообщает «Свободная пресса». Ранее музыкант признался, что подвергся сексуальному насилию в детстве.
Тимати заявил, что однажды промолчал на церемонии вручения одной из премий, считая, что Собчак - «девочка».
«Но потом понял, ты не девочка, ты — животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем», - написал рэпер в своем Instagram.
Ранее Собчак на своем YouTube-канале задалась вопросом «Что нас ждет дальше?». «Начнут наркотики подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» - спросила телеведущая, пишет «Газета.ру».
Отметим, что Собчак ранее сама резко высказалась в адрес Тимати после использования в клипе рэпера интимного видео с участием телеведущей. Собчак заявила, что это видео было постановочным. «Ох, совсем парень рехнулся», - цитирует телеведущую РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Допуск россиян в Европу в июле поставили под сомнение
- Россия объявила послу Чехии о высылке двух дипломатов
- Собянин дополнил список отмененных ограничений в Москве
- Приговор Полу Уилану разъярил посла США в России
- СМИ: Умерла лжехирург Алена Верди, уродовавшая пациентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru