Против Тимы Белорусских возбудили уголовное дело о хранении наркотиков
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о хранении наркотиков без цели сбыта в отношении певца Тимы Белорусских (Тимофей Морозов), мерой пресечения был назначен залог. Об этом сообщает РИА Новости.
В Следственном комитете Белоруссии рассказали, что артист был задержан 6 января в одном из минских клубов, при себе у него было обнаружено 0,4 грамма гашиша.
Ранее СМИ сообщили, что Белорусских был взят под домашний арест за хранение 2 килограммов гашиша.
По данным Telegram-канала Mash, за снижение размера изъятых наркотических средств с 2 килограммов до 0,4 граммов певец отказался от поддержки протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Информацию об изъятии у него 2 килограммов гашиша сам музыкант опроверг.
Тима Белорусских — 22-летний белорусский певец, начавший сольную карьеру в 2017 году. Он наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка».
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