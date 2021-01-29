Против Тимы Белорусских возбудили уголовное дело о хранении наркотиков

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о хранении наркотиков без цели сбыта в отношении певца Тимы Белорусских (Тимофей Морозов), мерой пресечения был назначен залог. Об этом сообщает РИА Новости.

В Следственном комитете Белоруссии рассказали, что артист был задержан 6 января в одном из минских клубов, при себе у него было обнаружено 0,4 грамма гашиша.

Ранее СМИ сообщили, что Белорусских был взят под домашний арест за хранение 2 килограммов гашиша.

По данным Telegram-канала Mash, за снижение размера изъятых наркотических средств с 2 килограммов до 0,4 граммов певец отказался от поддержки протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Информацию об изъятии у него 2 килограммов гашиша сам музыкант опроверг.

Тима Белорусских — 22-летний белорусский певец, начавший сольную карьеру в 2017 году. Он наиболее известен по песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка».

