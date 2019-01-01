Тиль Швайгер пошутил над министром обороны ФРГ сравнением с Шойгу

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер пошутил над новым министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает «Свободная пресса».

Швайгер разместил в своем Instagram коллаж, на котором предстают глава Пентагона Марк Эспер в деловом костюме, Сергей Шойгу в военной форме и Крамп-Карренбауэр в образе домохозяйки, передает RT. В подписи режиссер написал «Грандиозно».

Позже Швайгер рассказал журналистам, что нашел это изображение в Интернете и он решил запостить его, так как посчитал коллаж очень смешным, отмечает Ura.ru.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что немцев беспокоит состояние здоровья канцлера Ангелы Меркель, которая в последнее время непроизвольно трясется на публичных мероприятиях.

