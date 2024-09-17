Facebook и Instagram заблокировали личные страницы Симоньян

По её словам, её личные страницы также попали под блокировку.

«Заблокировали аккаунты RT, «России сегодня» и мои личные странички», - написала она.

Ранее Симоньян заявила, что намерена обратиться в суд с иском против телевизионной сети BBC, сообщает RT.

