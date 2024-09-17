Facebook и Instagram заблокировали личные страницы Симоньян

Соцсети Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокировали аккаунты RT и МИА «Россия сегодня». Об этом в своём Telegram-канале заявила главный редактор телеканала и медиагруппы Маргарита Симоньян.

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По её словам, её личные страницы также попали под блокировку.

«Заблокировали аккаунты RT, «России сегодня» и мои личные странички», - написала она.

Ранее Симоньян заявила, что намерена обратиться в суд с иском против телевизионной сети BBC, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:InstagramFacebookБлокировкаСоцсетьМаргарита Симоньян

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