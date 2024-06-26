TikTok стал самой популярной соцсетью у российских подростков

Самой популярной социальной сетью у российских подростков остаётся TikTok. Об этом со ссылкой на исследование Mediascope сообщает РБК.

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Уточняется, что россияне в возрасте от 12 до 17 лет проводит на площадке в среднем 71 минуту в день. На Telegram российские подростки тратят в среднем 59 минут в день, а на «ВКонтакте» - 21 минуту.

У более взрослых россиян предпочтения иные. Молодёж в возрасте от 18 до 24 лет выбирает Telegram (46 минут), TikTok на втором месте (44 минуты), а «ВКонтакте» - на третьем. (34 минуты).

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил заблокировать TikTok на территории РФ, назвав соцсеть алгоритмом для подавления и «дрессировки детей на свои смыслы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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