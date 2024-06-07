Питерский «Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов в соцсетях

В частности, авторы исследования ориентировались на количество подписчиков той или иной команды на четырёх популярных площадках. Выяснилось, что в общей сложности на «королевский» клуб подписаны 410,9 млн человек. Второе место заняла «Барселона» (360,7 млн), замкнул ТОП-3 «Манчестер Юнайтед» (216,3 млн).

Единственным российским клубом в списке стал «Зенит». На питерцев, которые заняли 67-е место, подписаны вобщей сложности 9 млн человек, при этом большая часть - в TikTok (6,4 млн).

Ранее «Зенит» в шестой раз стал чемпионом России по футболу, победив «Ростов» в последнем туре со счетом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

