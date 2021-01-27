Глава комиссии по иностранному вмешательству пригласил представителя TikTok на беседу

Гендиректор российского представительства социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму перед заседанием комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

Он сообщил, что у депутатов «накопились вопросы» к социальной сети и отметил, что члены комиссии нацелены на то, чтобы зарубежные интернет-ресурсы соблюдали законы России.