Глава комиссии по иностранному вмешательству пригласил представителя TikTok на беседу

Гендиректор российского представительства социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму перед заседанием комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

Он сообщил, что у депутатов «накопились вопросы» к социальной сети и отметил, что члены комиссии нацелены на то, чтобы зарубежные интернет-ресурсы соблюдали законы России.

Полиция задержала 12 TikTok-блогеров после акций 23 января

Пискарев добавил, что комиссия планирует наладить дальнейшее взаимодействие с администрацией TikTok.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: TikTok
ТЕГИ:ПротестыСоциальные СетиГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры