Sputnik: На ежегодное содержание Тихановской Литва тратит 400 тысяч евро

На ежегодное содержание лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Литва тратит 400 тысяч евро. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на слова депутата сейма страны Ремигиюса Жемайтайтиса.

Его возмутило проживание белорусского политика на территории Литвы.

«Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Что дальше? Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?» — заявил депутат.