Sputnik: На ежегодное содержание Тихановской Литва тратит 400 тысяч евро
На ежегодное содержание лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Литва тратит 400 тысяч евро. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на слова депутата сейма страны Ремигиюса Жемайтайтиса.
Его возмутило проживание белорусского политика на территории Литвы.
«Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Что дальше? Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?» — заявил депутат.
Светлана Тихановская – представительница политической оппозиции в Белоруссии. В 2020 году баллотировалась в президенты страны, на которых, по данным ЦИК, набрала всего 10,2% голосов. В оппозиции эти результаты не признаются. Сразу после начала массовых протестов в Белоруссии Тихановская уехала в Литву. Она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, и фигурирует в нескольких уголовных делах в Белоруссии.
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