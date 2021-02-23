Украина анонсировала военные учения на границе с Крымом
Украинские десантники проведут учения вблизи границы с Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления командующего Объединенных сил ВС Украины Сергея Наева.
По его словам, мероприятие, которое состоится в марте текущего года, должно совершенствовать своевременную реакцию на военную опасность с воздуха и с морского побережья. Учения пройдут на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область).
Ранее сообщалось, что новые военно-морские базы Украины и соответствующая военная инфраструктура, вероятнее всего, появятся в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, заявил директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев в эфире «Радио-Крым».
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