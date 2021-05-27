Тихановская анонсировала акцию солидарности с Белоруссией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о проведении международной акции солидарности с гражданами страны в субботу. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы объявили 29 мая – дату задержания Сергея Тихановского – днем солидарности», - цитирует Тихановскую «Интерфакс».

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По ее словам, в этот день в различных странах мира пройдет пикет солидарности с участием политиков и представителей белорусской диаспоры.

Тихановская отметила, что жители страны в этот день могут поддержать друг друга уличными акциями, символами и письмами политзаключенным.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиционеры готовят новые протесты.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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