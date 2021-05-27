Тихановская анонсировала акцию солидарности с Белоруссией

По ее словам, в этот день в различных странах мира пройдет пикет солидарности с участием политиков и представителей белорусской диаспоры.

Тихановская отметила, что жители страны в этот день могут поддержать друг друга уличными акциями, символами и письмами политзаключенным.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиционеры готовят новые протесты.

