Тихановская заявила, что Протасевичу могут ввести «сыворотку правды»
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в республике заключённые становятся объектами разнообразных способов давления, сообщает РИА Новости.
По её словам, этом могут быть как пытки, так и различные химические препараты. Тихановская опасается, что против задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича могут применить «сыворотку правды» и получить в итоге его признание «в любом поступке».
«Учитывая, что Роман стал личным врагом президента Белоруссии Александра Лукашенко, очевидно, что тот захочет его уничтожить», - подчеркнула политик.
Ранее телеканал «Беларусь 1» опубликовал видео, в котором Протасевич рассказал о том, что он сотрудничает со следствием и даёт признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске, сообщает RT.
Рейс Афины - Вильнюс 23 мая был перенаправлен в аэропорт белорусской столицы из-за сообщения о бомбе на борту воздушного судна, сообщает Ura.ru. После приземления в Минске летевший этим самолётом Протасевич был задержан.
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