Мягкому наказанию Ассанжа помешал страх спецслужб
Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы рассказал в беседе с НСН, кто добился жесткого приговора британского суда для Джулиана Ассанжа.
Лондонcкий cуд приговорил оcновaтеля WikiLeaks Джулиaнa Accaнжa к 50 неделям зaключения. Тaкой приговор был вынеcен из-зa нaрушения уcловий оcвобождения под зaлог, пишет RT.
По cловaм cудьи, Accaнж не cдaлcя полиции по cобcтвенному желaнию. Из-зa этого поcольcтво Эквaдорa было вынуждено предоcтaвить доcтуп полиции в здaние. Cудья уточнил, что у оcновaтеля WikiLeaks был выбор, поэтому проcьбa о cмягчении приговорa былa отклоненa.
Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в эфире НСН признал, что надежд на справедливое отношение суда к оcновaтелю WikiLeaks Джулиaну Accaнжу крайне мало, хотя тот достоин «особого положения».
«Этому фигуранту необходим особый режим, особый подход, потому что его действия, при всей противоречивости с правовой точки зрения, внесли огромный вклад в сохранение мира на планете, сохранение мировой безопасности. Это очень серьезный прецедент. Поэтому, несмотря на правовые коллизии к нему должно быть более мягкое отношение, чем то, которое проявил нынешний суд», - заявил правозащитник.
Он объяснил такое положение дел давлением спецслужб на суд из-за их страха перед публичностью.
«Они бояться повторения прецедента слива компромата. Это страх всех спецслужб – и британских, и американских, и украинских, и российских. И, конечно, дело Ассанжа их очень беспокоит», - считает Валерий Борщёв.
Сопредседатель Московской Хельсинкской группы добавил, что смягчить приговор в отношении Джулиана Ассанжа суд может только под давлением общественного мнения.
Напомним, что ранее Эквадор, в посольстве которого в Лондоне скрывался с 2012 года Ассанж, отказал ему в дипломатическом убежище. Полиция Великобритании позже арестовала Ассанжа по ордеру, выданному в 2012 года за неявку в суд. За публикацию сверхсекретных материалов США обвиняют Ассанжа в сговоре и публикации похищенных служебных документов. В случае предъявления обвинений по закону в шпионаже в США ему может грозить смертная казнь.
Ранее заслуженный юрист России, председатель коллегии адвокатов «Кучерена и партнеры», председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена в интервью НСН назвал недопустимым глумление США над правами основателя WikiLeaks.
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