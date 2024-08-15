Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдёт в Москве 23 августа

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов в восьми муниципалитетах Троицкого и Новомосковского административных округов, а также в Куркине назначено на 23 августа. Такую дату определил Общественный Штаб по наблюдению за выборами в российской столице.

Более 12,6 тысячи человек вступили в Корпус наблюдателей к выборам в Мосгордуму

Как отметил его глава Вадим Ковалев, пробное голосование уже традиционно проводится ближе к концу недели. Кроме того, к этому числу избиратели уже начнут возвращаться из отпуска и с дач. Тестовое голосование пройдёт с восьми часов утра до двух часов дня.

Как уточнили в штабе наблюдателей, будут доступны все возможные методы голосования. Собственно выборы депутатов Мосгордумы будут проходить в течении трёх дней - с 6 по 8 сентября.

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