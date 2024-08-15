Тестовое голосование перед выборами в МГД пройдёт в Москве 23 августа

Как отметил его глава Вадим Ковалев, пробное голосование уже традиционно проводится ближе к концу недели. Кроме того, к этому числу избиратели уже начнут возвращаться из отпуска и с дач. Тестовое голосование пройдёт с восьми часов утра до двух часов дня.

Как уточнили в штабе наблюдателей, будут доступны все возможные методы голосования. Собственно выборы депутатов Мосгордумы будут проходить в течении трёх дней - с 6 по 8 сентября.

