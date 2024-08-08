Более 12,6 тысячи человек вступили в Корпус наблюдателей к выборам в Мосгордуму
Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы сформирован, 12 680 человек 6 – 8 сентября будут наблюдать за выборами депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в Куркине.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что около 90% наблюдателей уже имеют подобный опыт, участвовали в различных избирательных кампаниях в Москве. По его словам, теперь можно сказать, что наблюдение стало профессией, хоть и на общественных началах.
Кроме того, Ковалев указал, что все наблюдатели, вне зависимости от имеющегося опыта, пройдут обучение оффлайн и онлайн, после этого они ответят на вопросы теста.
Жителям Москвы доступны все варианты голосования. Проголосовать онлайн жители столицы смогут с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября в удобное время. Заранее регистрироваться для прохождения онлайн-голосования не нужно, требуется только полная учетная запись на портале mos.ru. Кроме того, можно проголосовать на участках с помощью терминалов электронного голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru