Тест-системы на коронавирус будут бесплатно поставлять в регионы до 1 мая 2021 года

Срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям продлён до 1 мая будущего года. Об этом объявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, открывая заседание координационного совета по борьбе с распространением вируса. Премьер-министр уже подписал постановление на этот счёт, сообщается на сайте штаба.

Как подчеркнул Мишустин, такого рода диагностика должна быть доступна везде и всем. По его словам, как только возникнет малейшее сомнение, необходимо обеспечить сдачу анализа на наличие вируса и антител к нему. А если болезнь выявлена – как можно оперативнее начать её лечение.

При этом, как отметил премьер-министр, ранняя диагностика важна и при любых других заболеваниях. В связи с этим, он также подписал распоряжение кабинета министров о возобновлении диспансеризации взрослого населения, приостановленной в связи с пандемией.

В регионы, у которых не хватает собственных сил для борьбы с инфекцией, продолжат направлять выездные бригады врачей для помощи местным медикам, как это было, например, в Дагестане, заверил Мишустин.

В целом, по оценке главы правительства, эпидемиологическая ситуация в стране очевидно улучшилась – пик заболеваемости коронавирусом пройден. Вместе с тем, расслабляться нельзя, подчеркнул Михаил Мишустин.

