Tesla Cybertruck заметили в Москве
Знаменитый автомобиль Tesla Cybertruck компании миллиардера Илона Маска заметили в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Это первая такая машина, которую доставили в Россию. Сначала Tesla Cybertruck видели на Патриках, затем автомобиль отправился в сторону Цветного бульвара.
В интернете обсуждают: самоделка это или футуристический электромобиль, который стоит от $60к до $100к в зависимости от комплектации. Автолюбители из Белоруссии заявили, что несколько дней назад видели Tesla Cybertruck в Минске.
Ранее российские дилеры назвали цену пикапа Tesla Cybertruck, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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