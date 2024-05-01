Tesla Cybertruck заметили в Москве

Это первая такая машина, которую доставили в Россию. Сначала Tesla Cybertruck видели на Патриках, затем автомобиль отправился в сторону Цветного бульвара.

В интернете обсуждают: самоделка это или футуристический электромобиль, который стоит от $60к до $100к в зависимости от комплектации. Автолюбители из Белоруссии заявили, что несколько дней назад видели Tesla Cybertruck в Минске.

Ранее российские дилеры назвали цену пикапа Tesla Cybertruck, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

