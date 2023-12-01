Tesla представила серийный вариант пикапа Cybertruck

Во время презентации был показан ролик, как Cybertruck обгоняет Porsche 911 и одновременно буксирует еще один такой же Porsche.



Топовая версия Cybertruck разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунд при запасе хода в 550 км и максимальной скорости в 210 км. Ее стоимость — 99,990 долларов. Также показали полноприводную и заднеприводную модели — за 79,990 долларов и 60,990 долларов.



Уточняется, что предзаказы уже отправлены владельцам. При этом в первый год владения Cybertruck его нельзя будет продать без одобрения Tesla, иначе придется заплатить штраф в 50 тысяч долларов, отмечает RT.

