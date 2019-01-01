Тещина комната денег, или Почему пенсионерка пишет Генпрокурору и спикеру Госдумы

Маргарита Бутакова благодарит спикера Госдумы за участие в её судьбе, а Генпрокурора – за выявленные нарушения в ее уголовном деле, но высказывает опасения по поводу дальнейшего развития событий. Бутакову обвиняют в посредничестве при передаче взятки своему зятю Белоусову и бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014 Юревич и Белоусов получили взятку более трех миллиардов рублей от руководителей частной компании, чьи подразделения благодаря «купленному» таким образом покровительству выигрывали аукционы в сфере дорожного обслуживания. Госдума в минувшем декабре дала согласие на лишение Белоусова парламентской неприкосновенности.

Еще в первом своем обращении к Володину и Чайке женщина утверждала, что она и другие фигуранты дела стали жертвами оговора. Проведенная Генеральной прокуратурой проверка доказательств вины Бутаковой не обнаружила, а нашла, что обвинение основано лишь на показаниях двух бизнесменов. Обвинение во взятке, если измерять категориями полковника Захарченко, размером в целую комнату денег из его квартиры с девятью миллиардами. Эдакая «тещина комната», существование которой, впрочем, доказано не было.

В самом региональном дорожном хозяйстве после смены губернатора все стало еще веселее. Как уже сообщала НСН, в марте этого года Федеральная антимонопольная служба объявила о существовании антиконкурентного сговора с участием преемника Юревича губернатора Бориса Дубровского, в результате которого 90% всех контрактов на строительство дорог в регионе в последние три года заключались с одной и той же фирмой. На следующий день Дубровский написал прошение об отставке с поста губернатора.

Дело пожилой женщины после проверки Генпрокуратуры вернули для доследования и устранения нарушений. Но вместо этого следователи объединили материалы с другими делами в отношении Михаила Юревича, например, о хранении оружия в квартире бывшего губернатора. Не менее странными были некоторые следственные действия в отношении потенциального взяткополучателя. Как рассказывал НСН адвокат депутата Вадима Белоусова Игорь Трунов, в марте этого года его подзащитного «Следственный комитет пригласил в Екатеринбург под предлогом согласования возможности поездки в Белоруссию в составе делегации Госдумы на межпарламентскую ассамблею, а на самом деле его в суд доставили для избрания меры пресечения».

Набор странностей для одного дела впечатляет: два губернатора подряд в одном и том же скандале, кульбиты следствия после вмешательства Генпрокуратуры, недоказанная трехмиллиардная взятка. Другой вопрос, почему пенсионерка вынуждена искать защиты на самом высоком уровне. В регионе правды уже не сыскать?

