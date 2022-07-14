«Теряют публику»: Авраам Руссо призвал музыкантов не лезть в политику
Эстрадный певец отметил, что артисты не разбираются в политике, но из-за своего мнения могут потерять любимую публику.
Музыканты не должны вмешиваться в политику, каждый должен заниматься своим делом, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН
«Жизнь – это выбор, позиция – это выбор, общение – это выбор человека. Я бы посоветовал артистам заниматься своим делом, певец должен петь и сам наслаждаться, не лезть туда, куда не надо. Все меняется в этой жизни, вечных людей нет, вечной власти нет. Очень обидные моменты, когда артисты комментируют, дают советы, они сами проиграли, потеряли свою публику, дело не в деньгах. Хотят стать популярными, чтобы их голос был слышен или их мнение? Это не значит, что я трус, я не политик, я не понимаю в политике», - отметил артист.
В российском шоу-бизнесе нет понятия «любовь», всех интересуют только деньги, заявил эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо ранее в пресс-центре НСН.
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