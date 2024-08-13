Террористка Дарья Трепова экстренно госпитализирована из-за депрессии
Осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно госпитализирована в тюремную больницу в Мордовии, сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина страдает депрессией и расколом личности. Другие подробности не приводятся.
В конце июня Трепову доставили к месту отбытия наказания. В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru