Террористка Дарья Трепова экстренно госпитализирована из-за депрессии

Осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно госпитализирована в тюремную больницу в Мордовии, сообщает Telegram-канал Mash.

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова не признала свою вину

Женщина страдает депрессией и расколом личности. Другие подробности не приводятся.

В конце июня Трепову доставили к месту отбытия наказания. В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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