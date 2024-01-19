Обвиняемая в теракте Дарья Трепова не признала свою вину

Она также попросила суд вернуть расследование и переквалифицировать статью. По ее словам, она думала, что в статуэтке, которая предназначалась для погибшего военного корреспондента Владлена Татарского, была прослушка, а не бомба.

В качестве аргументов она отметила, что после вручения статуэтки она села рядом с военкором, протягивала руки, следовательно, ее поведение говорит о том, что она не могла знать о взрывчатке.

Ранее обвинение запросило Дарьи Треповой 28 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

