Обвиняемая в теракте Дарья Трепова не признала свою вину
Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не признала свою вину в суде. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Она также попросила суд вернуть расследование и переквалифицировать статью. По ее словам, она думала, что в статуэтке, которая предназначалась для погибшего военного корреспондента Владлена Татарского, была прослушка, а не бомба.
В качестве аргументов она отметила, что после вручения статуэтки она села рядом с военкором, протягивала руки, следовательно, ее поведение говорит о том, что она не могла знать о взрывчатке.
Ранее обвинение запросило Дарьи Треповой 28 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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