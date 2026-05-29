«Меньше кормить и больше доить»: Почему в Россию не заходят новые бренды
Отсутствие новых иностранных брендов на российском рынке в 2026 году объясняется сложной ситуацией в отрасли офлайн-продаж в целом, рассказал НСН Булат Шакиров.
Налоговые изменения и конкуренция со стороны маркетплейсов приводит к закрытию офлайн-магазинов в России, поэтому в последние месяцы иностранные бренды не выходят на рынок, объяснил в эфире НСН президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.
Ни одного нового иностранного бренда не вышло на российский рынок с начала года, передают «Ведомости». Годом ранее с января по май офлайн-точки открыли не менее девяти международных игроков. Новые зарубежные марки выходили на рынок даже в первых полугодиях 2020 и 2022 года. Последние пять месяцев в этом плане стал антирекордными. Шакиров согласен с этими данными, так как аналитики СТЦ не зафиксировали ни одного нового бренда как минимум за первый квартал. Он назвал главные причины такого развития событий.
«Идет сильное падение продаж, особенно у fashion-операторов торговых центров, поэтому более 600 магазинов заявили о закрытии точек в торговых центрах до конца года. Это происходит под влиянием агрессивного развития маркетплейсов, у которых нет магазинов, им не надо платить аренду, они по-прежнему используют разные схемы ввоза товара, не всегда можно проследить его возникновение, заплатили ли за него таможенные пошлины и так далее. И второй основной фактор — это налоговая политика нашего государства, с этого года повысили НДС, повысили пороги. Это привело к закрытию уже 220 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в первом квартале, и этот процесс продолжается. Поэтому мы увидим в ближайшее время не только, что новые бренды не появляются. Мы увидим огромное количество пустых зияющих витрин в торговых центрах», — объяснил специалист.
Шакиров рассказал, что СТЦ ведет обсуждения с Министерством промышленности и торговли РФ об отмене решений по поводу повышения НДС.
«Есть летучее выражение про тех, кто думает, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Так не работает. Учитывая, что малый и средний бизнес в стране, по крайней мере, в прошлом году приносил больше налоговых сборов, чем весь нефтегазовый сектор, я считаю, государству срочно нужно собирать оперативное совещание и откатывать обратно все те налоговые придумки, которые были введены с 1 января этого года», — подчеркнул он.
В превалирующей негативной динамике есть кейсы, когда офлайн-точки показывают рост. Собеседник НСН объяснил, с чем это связано.
«На фоне общего падения есть бренды, которые развиваются. Это бренд Familia, доступная одежда среднего и низкого ценового сегмента. Развиваются спортивные и досуговые клубы в торговых центрах. Fashion-операторы Mellan Fashion Group продолжает свое развитие. То есть это средний и низкобюджетный сегмент fashion, а также спорт, досуг и развлечения. Вы не можете получить эти услуги онлайн, потому что вам с детьми надо пойти в детский центр, чтоб они погуляли, в ресторан с друзьями пойти покушать и так далее. Хотя ресторанная отрасль тоже находится под ударом, но для них государство сейчас оперативно ввело отсрочку по оплате НДС до конца года, поэтому Федерация рестораторов и отельеров уже хорошо отработала», — подытожил Шакиров.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказывал НСН, почему крупные представители непродовольственного ретейла стали задумываться о сокращении торговых площадей.
