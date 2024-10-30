Терапевт предостерегла от обильного питья при ревматизме, онкологии и подагре

«Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно», — также сказала она в беседе с NEWS.ru.

При этом для поддержания здоровья сердца и суставов человеку в день необходимо выпивать около 2,5 литра воды, добавила терапевт.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов сообщил, что до 30 лет диета должна базироваться на семи правилах здорового питания. Принципы заключаются в употреблении необходимого количества белка, углеводов, здоровых жиров, фруктов и овощей, соблюдении питьевого режима, а также режима питания, напоминает «Радиоточка НСН».

