Терапевт предостерегла от обильного питья при ревматизме, онкологии и подагре
Употребление большого количества воды противопоказано про ревматизме, подагре, проблемах с нервной системой и некоторых онкологических заболеваниях, сообщила терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева.
«Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно», — также сказала она в беседе с NEWS.ru.
При этом для поддержания здоровья сердца и суставов человеку в день необходимо выпивать около 2,5 литра воды, добавила терапевт.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов сообщил, что до 30 лет диета должна базироваться на семи правилах здорового питания. Принципы заключаются в употреблении необходимого количества белка, углеводов, здоровых жиров, фруктов и овощей, соблюдении питьевого режима, а также режима питания, напоминает «Радиоточка НСН».
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