Терапевт Авербах: Список запрещенных водителям лекарств вызывает вопросы
Составленный Минздравом РФ список препаратов, запрещенных к употреблению водителями, вызывает ряд вопросов. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил врач-терапевт Лев Авербах.
Комментируя перечень, он указал, что каждое лекарство следует разбирать отдельно, так как все они действуют на людей по разному, это зависит от веса и возраста человека, а также наличия сопутствующих заболеваний.
По его словам, непонятно, каким образом и кем будет контролироваться этот процесс, также не определены допустимые нормы и концентрация того или иного препарата в крови. При этом, лабораторные анализы - это «не быстро и дорого».
«Куча препаратов вызывают сонливость, и их не рекомендуется принимать за рулем... как будут проверять, непонятно. Механизмы не обозначены», – заключил врач.
Ранее депутат Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил «Радиоточке НСН», что в списке «запрещенных» для водителей лекарств необходимо прописать дозировки.
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