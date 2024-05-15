Терапевт Авербах: Список запрещенных водителям лекарств вызывает вопросы

Комментируя перечень, он указал, что каждое лекарство следует разбирать отдельно, так как все они действуют на людей по разному, это зависит от веса и возраста человека, а также наличия сопутствующих заболеваний.

По его словам, непонятно, каким образом и кем будет контролироваться этот процесс, также не определены допустимые нормы и концентрация того или иного препарата в крови. При этом, лабораторные анализы - это «не быстро и дорого».

«Куча препаратов вызывают сонливость, и их не рекомендуется принимать за рулем... как будут проверять, непонятно. Механизмы не обозначены», – заключил врач.

Ранее депутат Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил «Радиоточке НСН», что в списке «запрещенных» для водителей лекарств необходимо прописать дозировки.