Теракт в Майнкрафте. ФСБ обвинила школьников
ФСБ обвинила девятиклассников из Канска в создании террористического сообщества, передает телеграмм-канал Baza.
Летом 2020 года 14-летние Никита и Денис решили расклеить по городу листовки в поддержку студента Азата Мифтахова. Ранее 25-летнего уроженца Нижнекамска задержали в Москве по подозрению в изготовлении взрывчатки. Аспирант признался, что изготовил ее в сентябре 2018 года и успел испытать. В ходе обыска в его комнате также нашли анархистскую литературу и рации. Мифтахов отказался признать вину и назвал дело сфабрикованным. После задержания Азат Мифтахов сообщил о пытках со стороны правоохранительных органов, которые требовали признательных показаний.
Подростки наклеили одну из листовок на здание ФСБ и ушли, их задержали на следующий день, провели беседу, забрали телефоны и отпустили. Но затем оперативники увидели, что дети писали в чате много нелицеприятного о сотрудниках спецслужб. Также школьники построили в «Майнкрафте» здание ФСБ и планировали его взорвать.
На следующий день Никиту, Дениса и их друга Богдана снова вызвали на допрос и предъявили увлечение химией, создание петард и планы взорвать здание ФСБ в компьютерной игре. Двое детей признали вину, ориентируясь на слова сотрудников спецслужбы, что все будет хорошо, их посадили под домашний арест. Третьего, который ничего не признал, отправили в СИЗО. Сейчас их обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нём.
Ранее большой резонанс вызвал процесс по делу «Нового величия». Слушания по этому делу длились полтора года. Следствие заявило, что обвиняемые ставили своей целью захват власти в России, для чего собирались организовать государственный переворот. Трое фигурaнтов приговорены к реaльным срокaм заключения, остaльные – к условным. Для осужденных условно предусмотрены ограничение свободы и испытательные сроки. Ни один из фигурантов не признал своей вины в участии в экстремистском сообществе.
Девять активистов движения «Новое величие» были задержаны весной 2018 года, причем одной из них на тот момент не было и 18 лет. Обвинение против них строилось на показаниях трех сотрудников силовых структур, работавших под прикрытием. Согласно материалам дела, именно один из них предложил создать организацию для «свержения власти», придумал название, написал устав и снял квартиру для встреч на свои деньги. За два месяца они успели четыре раза сходить в «Макдоналдс», чтобы обсудить политические проблемы, три раза – на митинги и несколько раз встретиться в снятой квартире.
На роль провокатора в этом деле указал в эфире НСН глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин, который заявил, что участие провокатора в организации «Нового величия» всем известно и этот факт не нашел никакой оценки.
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