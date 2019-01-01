Теплую субботу обещают жителям столичного региона
Переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и до +22 ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%, передает Агентство «Москва».
По народному календарю сегодня День Епифана. На Епифана зацветает рябина. Если «утро в красном кафтане», то и «лето будет сухое, жаркое, пожарное».
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