Общество

Теплую субботу обещают жителям столичного региона

25 мая08:52

Переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и до +22 ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%, передает Агентство «Москва».

Москвичам посулили тепло и грозы на выходных

По народному календарю сегодня День Епифана. На Епифана зацветает рябина. Если «утро в красном кафтане», то и «лето будет сухое, жаркое, пожарное».



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Фото: flickr.com // Коля Саныч
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