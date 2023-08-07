«Теперь просто Лада»: Певица Лада Дэнс пошутила про свое состояние после аварии

Певица Лада Дэнс пошутила про свое состояние после ДТП. В выходные она угодила в аварию, сейчас она восстанавливается от черепно-мозговой травмы, сотрясения и ушиба бедра.

В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся
«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», - цитирует ее Telegram-канал Shot.

ДТП с участием артистки произошло в подмосковном Подольске. Машина с Ладой врезалась в Bentley, стоявший на проезжей части. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры