«Теперь просто Лада»: Певица Лада Дэнс пошутила про свое состояние после аварии
7 августа 202315:43
Певица Лада Дэнс пошутила про свое состояние после ДТП. В выходные она угодила в аварию, сейчас она восстанавливается от черепно-мозговой травмы, сотрясения и ушиба бедра.
«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», - цитирует ее Telegram-канал Shot.
ДТП с участием артистки произошло в подмосковном Подольске. Машина с Ладой врезалась в Bentley, стоявший на проезжей части. В результате инцидента пострадали четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru