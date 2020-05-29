Темы прироста заболеваемостью COVID-19 в РФ снизились в 12 раз с апреля
Темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусом в России в конце мая упали более чем в 10 раз по сравнению с апрелем. Об этом в пятницу, 29 мая, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Уже к сегодняшнему дню, если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза», - сказала она, добавив, что на сегодняшний день регистрируется ежедневный прирост на уровне 2,3 процента.
В то же время столичный регион показывает серьезную тенденцию к снижению выявления заболеваемости на фоне роста числа тестирований.
Отметим, что за минувшие сутки в России скончалось рекордное с начала пандемии число заболевших коронавирусом — 232 человека. Общее число жертв достигло 4374 человек, передает «Свободная пресса».
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