Темы прироста заболеваемостью COVID-19 в РФ снизились в 12 раз с апреля

Темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусом в России в конце мая упали более чем в 10 раз по сравнению с апрелем. Об этом в пятницу, 29 мая, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Уже к сегодняшнему дню, если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза», - сказала она, добавив, что на сегодняшний день регистрируется ежедневный прирост на уровне 2,3 процента.

В то же время столичный регион показывает серьезную тенденцию к снижению выявления заболеваемости на фоне роста числа тестирований.

Отметим, что за минувшие сутки в России скончалось рекордное с начала пандемии число заболевших коронавирусом — 232 человека. Общее число жертв достигло 4374 человек, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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