Темы прироста заболеваемостью COVID-19 в РФ снизились в 12 раз с апреля

«Уже к сегодняшнему дню, если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза», - сказала она, добавив, что на сегодняшний день регистрируется ежедневный прирост на уровне 2,3 процента.



В то же время столичный регион показывает серьезную тенденцию к снижению выявления заболеваемости на фоне роста числа тестирований.



Отметим, что за минувшие сутки в России скончалось рекордное с начала пандемии число заболевших коронавирусом — 232 человека. Общее число жертв достигло 4374 человек, передает «Свободная пресса».

