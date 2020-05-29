Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений по коронавирусу
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. В связи с этим премьер-министр подчеркнул, что ограничения, введенные в качестве меры против распространения инфекции, будут смягчаться очень осторожно и постепенно.
На эту тему Мишустин высказался в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции. Российский премьер рассказал о положительной динамике снижения прироста числа заболевших. Это, по его словам, позволило уже целому ряду регионов начать поэтапную отмену ограничительных мер.
Как подчеркнул глава правительства, такие шаги делаются очень осторожно, передает ТАСС. Михаил Мишустин также отметил, что пандемия коронавирусной инфекции сказываетсся отрицательно на экономике всех стран СНГ. В связи с этим он призвал наращивать сотрудничество и работать в направлении развития цифровизации экономики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
388 тыс.+8 572 / сут.
Умерли
4 374+232 / сут.
Выздоровели
159 тыс.+8 264 / сут.
- Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы
- Названа дата появления приложение для электронного паспорта РФ
- Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей по просьбе Минниханова
- На пляжах Турции запретят курение сигарет и кальянов
- «Скажи, что я дома»: Кадыров снова опроверг свое заболевание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru