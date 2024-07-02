Температурный рекорд был побит в Анапе и Туапсе
В Анапе 30 июня воздух прогрелся до 33,5 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю наблюдений, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Туапсе столбики термометров поднялись до 33,9 градуса.
Кроме того, обновлением рекордных максимумов в европейской части России отметились Калининград и Тула. Самая высокая температура отмечена в Красноярском крае, где столбики термометра поднялись до 37,7 градуса.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь сообщил, что 1 июля в России было выявлено 28 температурных рекордов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru