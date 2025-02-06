Температура на Северном полюсе поднялась на 20 градусов выше средней

Уточняется, что данные службы по изменению климата Copernicus также показали, что в этот день абсолютные температуры вблизи Северного полюса превышали -1 градус. Схожие сведения представил и арктический буй, зарегистрировавший абсолютную температуру в 0,5 градуса 2 февраля.

По данным собеседников издания, подобная температура может привести к экстремальному зимнему потеплению.

Ранее замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин рассказал «Радиоточке НСН», что глобальное потепление будет сказываться на горных ледниках и водности рек, что приведет к падению урожайности, на России подобные изменения сказываются сильнее всего.

