Температура на Северном полюсе поднялась на 20 градусов выше средней
Температура на Северном полюсе 2 февраля 2025 года поднялась на 20 градусов выше средних значений, преодолев порог таяния льда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на метеорологов.
Уточняется, что данные службы по изменению климата Copernicus также показали, что в этот день абсолютные температуры вблизи Северного полюса превышали -1 градус. Схожие сведения представил и арктический буй, зарегистрировавший абсолютную температуру в 0,5 градуса 2 февраля.
По данным собеседников издания, подобная температура может привести к экстремальному зимнему потеплению.
Ранее замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин рассказал «Радиоточке НСН», что глобальное потепление будет сказываться на горных ледниках и водности рек, что приведет к падению урожайности, на России подобные изменения сказываются сильнее всего.
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