Темп прироста заражений COVID-19 сократился в России на 23,4%

Темп прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией в России сократился за неделю на 23,4%, в столичном регионе - на 42,6%. Такую статистику привела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Конкретно в Москве темпы прироста снизились на 47,5%. Именно столица и область стали «локомотивами» сокращения этого показателя, за их пределами он наоборот подрос на 8,1%, уточнила Голикова. Она подчеркнула, что данные показатели в обязательном порядке необходимо учитывать тем регионам, которые принимают решение о снятии ограничений, введенных из-за эпидемии.

Вице-премьер также рассказала, что более 40% заразившихся новым коронавирусом, переносят инфекцию без каких-либо симптомов, воспаление лёгких развивается у 22% пациентов заболевших, отмечает RT. Ранее она также заявила, что отечественные медики не занижают данные о смертности пациентов с коронавирусом.

