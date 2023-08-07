Тело умершего театрального режиссера Джинбиновой больше года пролежало в квартире

Тело театрального режиссера Светланы Джинбиновой нашли мертвой в ее квартире в Москве спустя полтора года после ее смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Старейший житель Земли умер в возрасте 127 лет

Тело постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало в собственной квартире, по оценке специалистов, с января прошлого года.

Соседи Светланы Борисовноы по доме на Университетском проспекте сообщили полиции, что долгое время пытались выйти с ней на связь, стучали и звонили, но никто не отвечал. Тогда они решили позвонить в полицию.

Мумифицированный труп был найден на полу одной из комнат. Тело отправлено на судмедэкспертизу, причина смерти устанавливается. Светлане Джимбиновой было 83 года.

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ФОТО: kino-teatr.ru
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