Тело умершего театрального режиссера Джинбиновой больше года пролежало в квартире
Тело театрального режиссера Светланы Джинбиновой нашли мертвой в ее квартире в Москве спустя полтора года после ее смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Тело постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало в собственной квартире, по оценке специалистов, с января прошлого года.
Соседи Светланы Борисовноы по доме на Университетском проспекте сообщили полиции, что долгое время пытались выйти с ней на связь, стучали и звонили, но никто не отвечал. Тогда они решили позвонить в полицию.
Мумифицированный труп был найден на полу одной из комнат. Тело отправлено на судмедэкспертизу, причина смерти устанавливается. Светлане Джимбиновой было 83 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru