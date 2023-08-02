Старейший житель Земли умер в возрасте 127 лет
2 августа 202301:28
Старейший житель Земли Сеу Жозе Паулино Гомес умер на 128 году жизни в Бразилии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на G1.
Он не дожил до своего дня рождения неделю. Мужчина родился 4 августа 1895 года.
Титул старейшего человека переходит жительнице Испании Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и отпраздновала свое 116-летие.
Ранее старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, умерла в возрасте 118 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru