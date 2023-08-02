Старейший житель Земли умер в возрасте 127 лет

Старейший житель Земли Сеу Жозе Паулино Гомес умер на 128 году жизни в Бразилии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на G1.

Умер самый старый мужчина Земли

Он не дожил до своего дня рождения неделю. Мужчина родился 4 августа 1895 года.

Титул старейшего человека переходит жительнице Испании Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и отпраздновала свое 116-летие.

Ранее старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, умерла в возрасте 118 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pexels.com // Matthias Zomer
ТЕГИ:ПенсионерыБразилия

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