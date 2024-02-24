Тело Навального отдали его матери
Соратники Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявили, что его тело отдали матери.
«Пока Людмила Ивановна (мать Алексея Навального - прим. НСН) в Салехарде. Похороны еще впереди», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).
Управление ФСИН по ЯНАО заявило, что 16 февраля 2024 года после прогулки Навальный, отбывавший наказание в исправительной колонии №3, почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru