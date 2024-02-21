Борис Джонсон отказался дать интервью Такеру Карлсону после смерти Навального

Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон отказался давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает телеканал Sky News.

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Представитель бывшего британского премьер-министра рассказал каналу, что Карлсон сам предложил Джонсону миллион долларов за беседу.

Изначально политик согласился на разговор, планируя передать полученные от журналиста день благотворительным организациям на Украине, помогающим ветеранам боевых действий. Однако после смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Джонсон решил отказааться от встречи с Карлсоном.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против сотрудников ИК-3 в поселке Харп ЯНАО, где погиб оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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