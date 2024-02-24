Тележурналист Алевтина Лосина умерла в возрасте 66 лет
Саратовский тележурналист и экс-депутат областной думы Алевтина Лосина умерла на 67-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Романа Бусаргина в Telegram.
Лосина умерла в пятницу, 23 февраля. Причина смерти не называется.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким журналиста. Лосина отличалась исключительным профессионализмом, а ее репортажи заслужили любовь зрителей, подчеркнул Бусаргин.
Журналист родилась 1 декабря 1957 года. После окончания университета работала на ГТРК «Саратов». Была редактором, ведущей телепередач и специальным корреспондентом.
В начале января в Таиланде скончался главный редактор интернет-издания «Морской Бюллетень» Михаил Войтенко. Причиной смерти 66-летнего журналиста стал инфаркт, передает «Радиоточка НСН».
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