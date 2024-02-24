Тележурналист Алевтина Лосина умерла в возрасте 66 лет

Саратовский тележурналист и экс-депутат областной думы Алевтина Лосина умерла на 67-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Романа Бусаргина в Telegram.

Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни

Лосина умерла в пятницу, 23 февраля. Причина смерти не называется.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким журналиста. Лосина отличалась исключительным профессионализмом, а ее репортажи заслужили любовь зрителей, подчеркнул Бусаргин.

Журналист родилась 1 декабря 1957 года. После окончания университета работала на ГТРК «Саратов». Была редактором, ведущей телепередач и специальным корреспондентом.

В начале января в Таиланде скончался главный редактор интернет-издания «Морской Бюллетень» Михаил Войтенко. Причиной смерти 66-летнего журналиста стал инфаркт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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