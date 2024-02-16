Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни
Известный российский фотограф Дмитрий Марков умер в возрасте 41 года, сообщили псковские СМИ со ссылкой на его друзей.
Причина смерти не указана. Марков получил известность фоторепортажами из российской провинции. Он снимал на камеру обычного смартфона.
Фотограф родился в 1982 году в подмосковном городе Пушкино. С 2005 года увлекся волонтерством и переехал в Порхов. Марков работал с детьми-сиротами из коррекционных домов.
В начале января в Таиланде в возрасте 66 лет скончался главный редактор интернет-издания «Морской Бюллетень» Михаил Войтенко. Причиной смерти стал инфаркт, передает «Радиоточка НСН».
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