Телевизор стал главным видом досуга россиян

Просмотр телевизора стал самым популярным видом отдыха среди россиян. Такие результаты показало исследование «Левада-центра». Как сообщает Ura.ru ежедневно проводят время за просмотром фильмов и сериалов 53% опрошенных россиян. Кроме того, еще 26% респондентов признались, что делают это не реже, чем раз в неделю.

А вот решаются отправиться в гости к родственникам или принять их у себя лишь треть опрошенных. Еще 36% рассказали, что предпочитают проводить свободное время с друзьями.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал , где россияне предпочитают отдыхать. Он назвал самые популярные направления российских туристов на лето 2019 года.

