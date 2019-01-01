Телевизор стал главным видом досуга россиян
Просмотр телевизора стал самым популярным видом отдыха среди россиян. Такие результаты показало исследование «Левада-центра». Как сообщает Ura.ru ежедневно проводят время за просмотром фильмов и сериалов 53% опрошенных россиян. Кроме того, еще 26% респондентов признались, что делают это не реже, чем раз в неделю.
А вот решаются отправиться в гости к родственникам или принять их у себя лишь треть опрошенных. Еще 36% рассказали, что предпочитают проводить свободное время с друзьями.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал , где россияне предпочитают отдыхать. Он назвал самые популярные направления российских туристов на лето 2019 года.
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