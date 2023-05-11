Телеведущий Соловьев возмутился приезду Пугачевой в РФ
11 мая 202306:02
Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию, сообщает «Московский комсомолец».
Ему не понравилось, что певицу «пустили назад». «По телевизору ее еще покажите. (…) Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь», — заявил Соловьев.
Ранее народная артистка Латвии Лайма Вайкуле заявила, что певица Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru