Телеведущий Соловьев возмутился приезду Пугачевой в РФ

Ему не понравилось, что певицу «пустили назад». «По телевизору ее еще покажите. (…) Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь», — заявил Соловьев.

Ранее народная артистка Латвии Лайма Вайкуле заявила, что певица Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

