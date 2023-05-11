Телеведущий Соловьев возмутился приезду Пугачевой в РФ

Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию, сообщает «Московский комсомолец».

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Ему не понравилось, что певицу «пустили назад». «По телевизору ее еще покажите. (…) Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь», — заявил Соловьев.

Ранее народная артистка Латвии Лайма Вайкуле заявила, что певица Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Владимир СоловьевАлла Пугачева

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